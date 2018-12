Tommi Mäkinen: meil on järgmisel aastal isegi lihtsam

Mäkinen rõhutas, et Ott Tänak on jätkuvalt kiire, ent ka kogu Toyota koosseis pakub talle meelehead.

«Ott on väga kiire. Ta on kõikides tigimustes kiire ning tal on suurepärane keskendumisvõime. Ta tahab väga võita. Jari-Matti on väga kogenud, ta on alati võimeline poodiumile jõudma,» selgitas Mäkinen. Soomlane usub ka Kris Meeke'i võimalustesse. «Ta on väga usaldusväärne sõitja,» ei tee Mäkinen Meeke'i eelmise hooaja probleemidest numbrit.