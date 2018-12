F1-sarja kvalifikatsioonireegleid muudeti

Kuningliku vormelisarja reeglid nõuavad, et sõitja, kes kaotab stardirivis vähemalt 15 kohta, peab startima viimasena. Juhtub selliseid sõitjaid olema mitu, pandi paremusjärjestus varem paika selle järgi, kes sai stardikohtade kaotamise eest varem karistada. Kuna enamasti järgnes karistus erinevate mootorikomponentide vahetamise eest, tähendas see, et kes esimesena rajale sai, see ka varem startis.