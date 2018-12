Ekspertiis tuvastas: turvakaareta oleks Alonso tabanud Leclerci pead

Autosport kirjutab, et Rahvusvahelise Autoliit uuris nädalaid õnnetusest videoid ja telemeetriaandmeid ning jõudis hirmsa tõdemuseni. Kui turvakaar poleks Sauberi kokpiti ümbritsenud, tabanuks Alonso vormeli esitiib Leclerci kiivrivisiiri. Millised oleksid olnud selle õnnetuse tulemused, on võimatu ennustada, aga kui see oleks läbi visiiri, kiivri nõrgima osa, murdnud, ...