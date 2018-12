Hyundai meeskond lükkas suure kuulujutu ümber

Samas pole veel teada, kes hakkab Sordoga järgmisel hooajal autot jagama. Põhiline kandidaat sellele kohale on tänavugi Sordoga autot jaganud Hayden Paddon. Samas arvatakse, et selleks meheks võib olla ka Loeb.

Hyundai mänedžer pealik Alain Penasse kinnitas, et on Loebiga kohtunud, ent kokkuleppele nad ei ole jõudnud. «Rääkisime temaga täpselt samamoodi nagu teistega. See oli meie positsioonis loogiline samm. Aga ma ei saa aru, kust see rahmeldamine on tulnud,» ütles Penasse.