Eesti viskas Kanadale MMil üheksa väravat

Võit tähendab, et reedel mängitakse 9. koha peale Slovakkiaga, kes alistas täna Austraalia 12:3. Slovakkiaga on Eesti seni kohtunud kuus korda. Kirjas on neli võitu, üks viik ja üks kaotus. Viimati oldi vastamisi 2014. aasta MMi kaheksandikfinaalis, kui saavutati kindel 7:2 võit. Eelmisel, 2016. aasta MMil lahutas homseid vastaseid üks koht – Eesti teenis 8. ja Slovakkia 9. koha.