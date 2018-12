Siim-Sander Vene karjäär jätkub Hispaania meistriliigas

Miks langes otsus just Hispaania tiimi kasuks, laual oli pakkumine ka Prantsusmaa klubilt? «Eelkõige liiga pärast. ACB on ikkagi Euroopa tugevaim liiga kohalikul tasandil. Prantsuse liiga ei tundu just minu stiilile ka kõige vastavam. Seega eelkõige ikkagi liiga pärast. Ja kuna hooaega sai juba siin alustatud, siis ei tahtnud seda pooleli ka jätta. Ikka terve hooaja ühes liigas ära mängida ja selge pilt ette saada asjast.»

Lepingu sõlmimisel räägiti ka eestlase võimalikust rollist uues kohas. «On juttu olnud nii 4 positsioonist kui 3 positsioonist mingitel hetkedel. Jutt jäi nii, et algul rohkem 4 peal, et kiiremini asi selgeks saada ja mitte liialt segadust tekitada. Teeme esimese mängu ära ja siis vaikselt hakkame edasi vaatama. Õpib mõned 3 positsiooni asjad ära, siis saab juba seal ka proovida. Aga muud juttu nagu liialt pole olnud. Et tuld anda tagant ja roheline tuli on olemas viseteks, nii palju öeldi.»