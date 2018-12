Postimees TV: Rockets sai kolki, Blazersi äär viskas üksi kogu vastasmeeskonna üle

Hooaja eel soosikute sekka arvatud Houston Rocketsil on tegelikkuses tükk tegu, et võitude-kaotuste suhet positiivsena hoida.

Korvpalliliigas NBA peeti öösel vaid kolm kohtumist, kuid see ei tähendanud, et üllatused oleksid sündimata jäänud. Et Utah Jazz alistas koduväljakul Houston Rocketsi, polegi ehk nii rabav, kuid seda tehti väga kindlalt.