Škoda lubaks Rovanperä Tänaku tiimikaaslaseks

«Ühest küljest võin ma teile öelda, et meil on Kallega pikaajaline kokkulepe,» vahendab Motorsport Škoda tiimibossi Pavel Horteki kommentaari Rovanperä lepinguasjades. «Aga nagu te nägite Juho (Hännineni) ja Esapekkaga (Lappi), me pole kunagi rikkunud noore sõitja võimalust, kui ta tuli meie jutule ja ütles: «Mehed, mul on pakkumine samm üles astuda.» Me pole neid kunagi takistanud.»

Rovanperä ja tiitlikaitsja Jan Kopecky on Škoda kahemeheline rivistus uues kuues WRC2 meistrisarjas, kus esmakordselt tehakse vahet tehase- ja erasõitjatel. «Kalle on erakordselt andekas ja me ei suuda tema tulevikku ära oodata. On riskantne midagi muud öelda, kui noormees on kõigest 18, aga loodetavasti sammub ta vaid edasi,» lisas Hortek.

Soomlase enda peaeesmärk on järgmisel aastal kogemusi omandada ja siis vaatab ta juba, kas teda kutsub põhiklass WRC. «Kõik sõltub sellest, kuidas järgmine aasta läheb, aga pärast seda võin ma valmis olla, kui kogemused tulevad ja kiirus on hea,» rääkis Rovanperä. «Aga keegi ei tea, mis juhtuma hakkab ja R5-auto on hea asi, millel võistelda kiirete meestega. Kui ma sõidan WRC2 arvestuses kaks või kolm aastat, mind ei häiri. Mul pole kuhugi kiiret.»