Šarapova: vanemad ohverdasid minu nimel oma elud

«Me elasime nagu normaalne perekond. Neil võinuks olla tavaline töökoht, ma oleksin võinud käia koolis, nad oleksid hoolitsenud mu kooliasjade ja kõige sellega kaasneva eest. Aga nad ohverdasid oma elud, sest nad nägid minu mängus annet. Nad said soovitusi teistelt inimestelt, sest minu vanemate erialaks polnud kindlasti tennis. Minu isa jaoks oli see lihtsalt lõbus ajaviide ja mu ema ei huvitanud see karvavõrdki,» meenutas Šarapova elu Kesk-Venemaal.

Nõnda sündiski otsus, et vaid kuue-aastane Maria jättis sünnimaa selja taha ja kolis koos isa Juriga USAsse. «Nad võtsid vastu suure otsuse minna riiki, kus tennis on tähtsam spordiala, kus on paremad tingimused. See oli raske. Aga ma arvan, et isa motivatsioon tuli arvamusest, et tal endal polnud kunagi midagi erilist. Kuigi see oli tõesti keeruline aeg, jätkas ta lihtsalt uskumist, et ühel päeval saab meil olema rohkem – olgugi see vaid üks karikas, veel üks dollar, üks võidule järgnev võit,» tänas tennisetäht, kelle varanduse suurus ulatub praegu 120 miljoni euroni, oma isa ohverdust.