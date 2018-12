Schumacher Mercedesesse? Wolff andis aru

«Kõige tähtsam on anda talle aega. Tal on see imeline pärand, et tal on isa, kes on kõigi aegade kõige edukam võidusõitja,» vahendab Wolffi juttu PlanetF1. «Ta võitis F3, sai selle märgi kirja. Nüüd läheb ta F2-sarja, mis peaks jälle olema väga keeruline väljakutse võistelda kogenud sõitjatega. Ma ei kahtle, et tal on potentsiaali olla edukas sõitja F1-sarjas. Võib-olla juhtub see kunagi meiega, võib-olla mitte.»