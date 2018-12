HC Tallinn alistas liidri, teised Eesti klubid kaotasid

Pühapäeval karikavõitjaks kroonitud Tallinna vastane on sel hooajal olnud võimsas hoos. Šviesa edenes EHF Challenge Cupi sarjas 16 tugevama hulka ja juhtis Balti liiga B-tugevusgrupis täisedu kolme võiduga. Kodumeeskond oli Sõle spordikeskuses algul hädas realiseerimisega ning jäi tagaajaja ossa.

Pühapäeval on Tallinnal võimalus tõusta B-grupis liidriks

Kaotusseisus 3:4 algatas Rauno Ausi kiirrünnak kümnendal minutil aga korraliku vahespurdi ning kümme minutit hiljem juhtis Tallinn juba 11:6. Leedukad vähendasid vahe minimaalseks, ent vaheajale mindi pealinlaste 14:11 eduseisul. Teine poolaeg möödus Jüri Lepa hoolealuste kontrolli all, parimal juhul juhiti seitsme väravaga.

«Päris hea hoog on poistel sees,» rõõmustas peatreener Lepp. «Karikaturniiri väsimusest saime lahti ja tegime väga tubli esituse. Armis Priskus hiilgas väravas, kaitse toimis ja kiirrünnakuid lahendasime küllalt edukalt. Võinuks juba avapoolajal eest ära minna, aga eksimusi tuli siis liiga palju sisse.»

Teine B-tugevusgruppi kuuluv Eesti klubi Viljandi HC võõrustas Granitas-Karyst. Kuigi Leedu meistrivõistluste liidril oli kaasas vaid kolm vahetusmängijat, oli põhikoosseisus kvaliteeti piisavalt. Just avapoolajal avaldus see ilmekalt, Granitas sai parimal juhul juba üheksaväravalise edu ning puhkama mindi seisul 17:11.