Uue ankrunaisega Norra võitis hooaja esimese teatesõidu

Weng lõpetas esimese klassikavahetuse Venemaa I, USA ja Jaapani järel neljandal kohal, kaotades esimesele 7,4 sekundiga. Teist klassikavahetust suusatanud Johaug kergitas Norra I ligi kümnesekundilise eduga Venemaa I ees esimeseks. Haga suurendas vabatehnikavahetuses Norra I edu 11,6 sekundi peale. Marit Björgeni karjääri lõpetamise järel ankrunaise rolli endale saanud Östberg tõi Norra I esimesena finišisse.

Enne hooaja esimest teatesõitu Beitostöenis avaldas oma arvamuse Norra võimaliku teateneliku kohta ka Björgen, kuid Norra koondise treenerid seda ei arvestanud. «Kui mina peaksin naiskonna moodustama, siis oleks see järjekorras Ingvild, Therese, Heidi ja Ragnhild. Ma arvan, et Ragnhild on parim valik ankrunaiseks,» sõnas Björgen kohalikule meediale.