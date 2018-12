Williams avalikustas, miks Kubica sõitjana valituks osutus

Möödunud hooajal Williamsis testisõitjana olnud Robert Kubica on uuel hooajal Williamsi meeskonnas põhisõitja koos noorukese George Russelliga. Williamsi tiimijuht Claire Williams lausus Autospordile, et Kubica võitlusvaim oli see, mille pärast ta meeskonda palgati.

«Mulle tõesti meeldib see, milline võitlejahing Robertil sees on. See võitlustahe on see, miks me teda oma meeskonda antud hetkel väga vajasime. Me peame kõik kõvasti pingutama, aga Robertiga on see edaspidi lihtsam,» rääkis Williams.