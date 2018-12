Pahane Verstappen: meediaväljaanded võiksid suud kinni hoida

«Mind tõsiselt häirib, kuidas kõik inimesed teavad omaarust asju nii hästi. Mind ärritas hooaja alguses see, et kõik rääkisid kuidas ma lõikasin liigselt kurvi ja lõhkusin masina – tegelikult see nii ei olnud. Tegelikult sai masin juba varem viga,» rääkis Verstappen Ziggo Spordile.