Kuulsaim Eesti e-sportlane ropz: maailma tipp on nii tihe, et halbu päevi olla ei tohi

«Meie meeskond saab veel kõvasti areneda. Me teame, et oleme võimelised ühel päeval ka Astralisest jagu saama, see ei saa lõpuni nii jääda, et me neile vastu ei saa. Loodame, et ühel hetkel suudame olla meeskonnana perfektsed,» rääkis Kool hltv-le.