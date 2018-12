Võrkpalli ühisliigas peetakse selle aasta viimased kohtumised

Nädala lõpus saab näha Eesti karikavõistluste finaali eelvaatust, kui kohtuvad Saaremaa Võrkpalliklubi ja Pärnu Võrkpalliklubi. Kõik Eestis toimuvad mängud on otsepildis nähtavad Postimehe vahendusel, Kanal 12 ekraanil näeb sel nädalal TalTechi ja Selver Tallinna kohtumist.

Liidrina läheb aasta viimasele mängudenädalale vastu Bigbank Tartu, kes eile langes konkurentsist Eesti karikavõistlustel. Tartu klubil on 11 mänguga kogutud 30 punkti. Teist kohta hoiab 24 punktiga Läti esiklubi RTU/Robežsardze, kolmas on avaringi suurim üllataja Selver Tallinn 22 punktiga. Peale Bigbanki ja eelviimasel kohal oleva Limbaži on ülejäänutel peetud 10 kohtumist.