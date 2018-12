Klopp kaitseb rassismiskandaali sattunud Sterlingut: ta käitus olukorras õigesti

«Sellised inimesed ei väärigi mingisugust tähelepanu ega austust. Ma ei ole üllatunud, et sellised asjad juhtuvad, aga selle eest tuleb määrata korralikud karistused. Kui lihtsalt õelda, et ärge tehke, siis ei muutu midagi,» usutles Klopp.

«Minu meelest tuleks nendelt inimestelt tähelepanu ära võtta. Me peame probleemiga tegelema, aga samas see tähelepanu andmine kaasa ei aita. Ma arvan, et selliste tegude eest tuleb määrata karmid karistused ning vähendada kogu seda üldist tähelepanu hulka, mis sellega kaasneb,» arvas Klopp.