Magnus Kirti vaevas karjääri parimal hooajal jalavigastus

«Pöia all oli väsimusmurd. Terve see hooaeg kiusas teda, alles sügisel tuli see röntgeniga välja,» avaldas Kirdi treener Heiko Väät intervjuus ERRile. «Nüüd on see juba kokku kasvanud ja sellepärast on vaja natukene rahulikumalt pehmemas ja soojemas kliimas treenida,» sõnas Väät ja lisas, et 28-aastane Kirt valmistub uueks hooajaks Lõuna Aafrika Vabariigis.