Koduliiga kuningas täitis unistuse Eesti koondisest, ent valmistub lahkuma

Zakaria Beglarišvili hoiab käes mobiiltelefoni ja silmitseb eile kell 14.20 saabunud e-kirja. FC Flora grusiinist jalgpallurist õhkub ühtaegu heldimust, kergendust ja uhkust. Kirjas seisab, et ta on eesti keele eksamil saanud tulemuse 81 protsenti ehk sooritanud selle hindele viis, kuna nõutav on 60 protsenti. Viimane sisuline takistus Eesti kodakondsuse saamise teel on eemaldatud. Jäänud on vaid formaalsused.