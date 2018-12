Klopp kasutas edu Meistrite liigas ära Premier League'i kallal ilkumiseks

Täpsemalt küsiti Klopilt, kas teda huvitaks mulluse finaali kordusetendus ehk kohtumine kaheksandikfinaalis Madridi Realiga, vahendab Echo.

«Ma ei oska selle kohta midagi öelda. Ainus, mida ma tean, on, et paljud fännid sooviks ka PSGga korduskohtumist,» sõnas sakslane. See viimane on vähemalt esimeses ringis välistatud, sest samast alagrupist edasijõudnuid kohe samasse paari ei loosita.

«Täna õhtuni ei olnud ma isegi kindel, et me loosimisel osaleme, nii et nüüd, kui seal oleme, siis kuidas ma saaks siin istuda ja mõnda kindlat meeskonda soosida?» küsis Klopp. «Mul pole vahet. Me oleme grupis teised, nii et meile võib vastu tulla esmaklassiline, tugev vastane.»

Meistrite liiga play-off algab veebruaris ja Klopp kasutas võimalust, et raputada tuhka pähe Inglismaa kõrgliiga tähtsatele tegelinskitele, kes on traditsiooniliselt meeskondade jõuluaegse graafiku tihedalt täis toppinud. «Hooaeg on nii pikk. Jätkame veebruaris ja vahepeal on meil veel umbes 30 mängu, nii et loodetavasti püsime kõik tervena,» sõnas Liverpooli loots.