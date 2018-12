Sebastien Loeb liitub Hyundaiga!

Sellega tunnustatud väljaande üllitatud uudise sisuline pool ka piirdub. Kui mitmel rallil Loeb kaasa lööb ning mida tähendab see Andreas Mikkelseni (kehtiv leping olemas), Dani Sordo (väidetavalt leping 10-ks MM-ralliks) ja Hayden Paddoni (lepingut pole) jaoks – see peaks selguma ametlikus teates. Tiimi esisõitjaks on kindlalt Thierry Neuville. Loeb ise on varem välistanud täishooajaks MM-sarja naasmise.

Loeb on terve oma senise karjääri kuulunud PSA gruppi aetavatesse tiimidesse – tema WRC-tiitlid tulid Citroeni rallimeeskonna ridades, kereautode MMil esindas ta samamoodi Citroeni, Dakari rallil ja rallikrossi MMil on prantslase roolida olnud aga Peugeot’d.

Just Peugeot otsus tulevast hooajast rallikrossi tehasetiimi ajamisest loobuda tekitas Loebi graafikusse järgmiseks aastaks suure augu. Et Citroen palkas järgmiseks aastaks enda sõitjaiks Sebastien Ogier ja Esapekka Lappi ning kaotas suursponsor Abu Dhabi, ei ole tiimil finantsvahendeid kolmanda masina väljapanekuks. See tähendab, et Loebi said kosima tulla teised tiimid.