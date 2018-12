Täna: sõja eest taanduv Šahtar peab Meistrite liigas ellujäämismängu Lyoniga

Enne mänge:

Donetsk on kui kodutu meeskond, sest oma staadionil ei saa nad juba mitu aastat mängida. Vahepeal on nn kodumänge peetud ka Lvivis ja Harkivis, ent nüüd on sõjategevus pagendanud «kaevurid» pealinna Kiievisse, 70 000 inimest mahutavale olümpiastaadionile. Tabeliseis on selline, et edasipääsu tagamiseks vajab prantslastest kahe punktiga maha jääv Šahtar kindlasti võitu, Lyonile piisab ka viigist. Lyonil on omakorda võimalik võidu korral alagrupp isegi võita, ent selleks peab Manchester City samaaegselt kaotama Hoffenheimile.