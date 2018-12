Mesinädalate ajal vahistatud jalgpallur põhjustas rahvusvahelise skandaali

«Tahan öelda FIFA presidendile Gianni Infantinole, et tal on võimalik mu elu päästa. Sestap palungi temalt abi,» teatas al-Araibi trellide tagant. Olukorra teeb pikantsemaks asjaolu, et FIFA asepresident šeik Salman al-Khalifa kuulub ise Bahreini valitsejaperekonda. Al-Araibi on al-Khalifat süüdistanud selles, et too ei kaitsnud Bahreini sportlasi, kes 2011. aastal riigivõimu vastu protestisid ja seejärel piinamise ohvriks langesid.