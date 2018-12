Rooba kaks väravat ei päästnu JYPi järjekordsest valusast kaotusest

Rooba tegi skoori kahel korral ja kasvatas nii oma väravatearve sel hooajal juba 11 peale. Täpselt sama palju väravaid jäi tema arvele terve eelmisi hooajaga, kuid tänavu on hooaeg alles poole peal. Roobast rohkem on SM-liigas sel hooajal väravaid visanud vaid neli mängijat, ent samal pulgal on 11 tabamusega veel seitse meest.