Eesti mängud Hollandi ja Saksamaaga meelitasid vutisõbrad avapäeval pileteid ostma

Eestit ootavad 2019. aastal ees põnevad EM-valikmängud, kus on vastasteks maailmameister Saksamaa, Euroopa meister Holland ning tugevad Põhja-Iirimaa ja Valgevene.

Kuni aasta lõpuni on kõigi nelja mängu piletit sisaldaval paketil erihind. Näiteks: kui ostad otsatribüüni paketi enne aasta lõppu, maksad 52,20 eurot (13 eurot mängu kohta), alates 1. jaanuarist on paketihind 58 eurot (14,50 eurot mängu kohta), kuid üksikpiletite summa samale istekohale on 72 eurot (18 eurot mängu kohta). Hinnavõit ligi 20 eurot!