Jalgpalliklubi soetanud Ronaldo: inimeste inspireerimine on parem, kui Barcelonale kübaratriki löömine

«Otsisin kaks aastat, et leida meeskonda Inglismaal või Hispaanias. Valladolid oli minu jaoks nagu kingitus. Klubil on 90 aasta pikkune ajalugu ja lisaks elab linnas 300 000 inimest, kes elavad jalgpallile hingega kaasa. Sellel kohal on meeletu potentsiaal»" rääkis Ronaldo Reutersile.

«Inimeste inspireerimine on parem kui Barcelona vastu kübaratriki löömine. Ma leidsin asja, millega ma tõesti soovin tegeleda ja see klubi on koht, millesse soovin palju panustada. See on minu võimalus midagi inimestele anda,» rääkis Ronaldo.