Vettelit valdavad Kubica naasmise osas kahetised tunded

Kaheksa aastat pärast ränka õnnetust, mis Kubicalt peaaegu elu röövis, on poolakas vormel 1 sarjas tagasi. Ta sõlmis lepingu Williamsi meeskonnaga, kus ta oli tänavusel hooajal testisõitjana ametis. Kubical on vigastusi, mis ei ole siiani paranenud – näiteks ei saa ta jätkuvalt parema käega roolist kinni hoida, kuid ta on õppinud kompenseerima ja leidma teisi lahendusi.