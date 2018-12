Selgus Eesti võrkpallikoondise koosseis EM-valikmänguks Lätiga

Meeskonnal on pidada jäänud üks kohtumine, kui 6. jaanuaril võõrustatakse Tartu Ülikooli spordihoones Avo Keele juhendatavat Lätit. Eestil selles mängus enam midagi kaalul pole, sest juba augustis kindlustati B-alagrupis esikoht ning tagati pääs finaalturniirile. Eestil on enne viimast vooru koos üheksa punkti, Iisraelil kolm ja Lätil punktiarve avamata.

Naiste koondisel on pidada veel kaks kohtumist, 6. jaanuaril kell võõrustatakse Tartu Ülikooli spordihoones Rootsit ning 9. jaanuaril mängitakse võõrsil Soome koondisega. Rahvusnaiskonnal on säilinud kõik võimalused jõudmaks ajaloos esimest korda finaalturniirile, hetkel ollakse E-alagrupis kuue punktiga teisel kohal, Soome on kümne punktiga esimene, Tšehhil on sarnaselt Eestile kuus punkti ja Rootsil neljandana kaks punkti.