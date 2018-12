Lappi võttis kokku karjääri Toyotas: õppisin natuke Latvalalt, natuke Tänakult

«Need viimased kaks aastat Toyota Gazoo Racingus on olnud mitmes mõttes suur õppetund. Esiteks muidugi astusin sammu WRC2-klassist üles ja pidin aru saama uue põlvkonna WRC-auto võimekusest. Teiseks pidin mõistma, milline on MM-sarja kõige teravama tipu tase ja … See on üpris kõrge,» mõlgutas Lappi.

Tema senise karjääri tipphetkeks on kahtlemata 2017. aasta Soome ralli võit: seda alles karjääri neljandal rallil WRC-autol. «Kõigi jaoks oli see suur üllatus, et suutsime Soomes võita, aga see oli just see ralli, kus mul oli võimalus hea tulemus välja sõita, sest mul oli kordi ja kordi varasemaid kogemusi,» rääkis 27-aastane Lappi, kes oli koduvõistlusel varasemalt viis korda kihutanud nii esi- kui ka neljaveolistel masinatel. «Kuidagi suutsin kogemustega teistega tasemel püsida ja oma eelmiste aastate teadmised ära kasutada.»