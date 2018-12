Sildaru ei tule vigastuse tõttu täna rennisõidus starti

Pargisõiduvõistlus oli eile kavas kahes osas – esmalt hüpped ja siis libisemistrikid ehk reilid. «Pärast hüppeid oli pool tundi reildel harjutamist ja seal viimasel Kelly koperdas ühe tünni otsa,» selgitas juhtunut sportlase treenerist isa Tõnis Sildaru. «Nelipealihas sai löögi ehk siis puuka. Praegu on see veidi sinine, valus ja kange ja sellises seisus pole mõtet võistlema minna.»

Noore suusataja edasisi võistlusplaane pisivigastus häirida ei tohiks. «Füsioterapeut vaatas ta üle ja ütles, et midagi katki ei ole,» sõnas Tõnis Sildaru.

Vaatamata kukkumisele suutis Sildaru eile reilidel teha kaks imeilusat sooritust ja kindlustada karjääri kolmanda Dew Touri esikoha. «Sellega on ikka nii, et kui puuka saad, siis kui hoiad lihast liikumises ja soojana, siis ta ei anna kohe väga tunda. Aga kui öö magad või isegi kohe pärast sõitu rahulikumalt võtad, läheb see valusamaks ja kangemaks,» selgitas Tõnis Sildaru eilse võidu kohta.