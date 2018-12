Ferrariga liitunud Leclerc seadis ambitsioonika eesmärgi

Leclerci F1-karjäär on üks hooaeg vana – tänavu teenis ta Sauberi roolis punkte 10 etapilt ja sellest piisas aasta kokkuvõttes 20 sõitja konkurentsis 13. kohaks. Ferrari oli noormehe sooritustest aga nõnda võetud, et Kimi Räikkönenil lasti minna ning nende noorteprogrammi kuulunud monacolane ülendati esindustiimi.

«Surve? Ei, ma ei tunne seda. Pigem tunnen ma toetust ja pean ütlema, et olen õnnelik,» on Leclerci esimesed muljed Ferrari põhisõitja ametist. «Minu kõrval on sõitja nagu Sebastian Vettel, kellest on mulle palju abi sõitjana kasvamiseks ja õppimiseks. Ta on suurepärane isiksus ja ka oivaline sõitja. Sain teda tundma, kui ma töötasin Maranellos (Ferrari kodubaas – toim) simulaatoril ja ta tänas mind mu tehtud töö eest.»