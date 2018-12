Kui vigastus ei hüüa tulles... kaks korda järjest

Kettaheitevägilane Kanter rääkis tolles usutluses: «Teadmatust oli liiga palju. Võisin teha nii nagu varem, aga see ei toiminud, ja siis võis jälle juhtuda, et kõik on hästi korras. Mida karjääri lõpupoole, seda keerulisemaks olukord läks.»

Laskesuusalootus Meril Beilmann ei taha, et teda haletsetaks. Vastupidi, eelkõige soovib ta, et tema paranemisloost saaksid motivatsiooni kõik need, kes on ise raskustega kokku puutunud. «Teiste kogemustest õppimine avab silmi ja annab ideid, mida ise teha,» räägib ta. Mis siis juhtus?