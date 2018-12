Kuidas Fourcade nädalaga mülkast poodiumile ronis? Logelemine ja Netflix

Fourcade selgitas täna võistlusjärgsel pressikonverentsil, et ei olnud nädal tagasi päris ta ise. «Olen juba kümme aastat MK-sarjas võistelnud ja tundsin, et midagi on valesti. Vastuseid küll polnud, aga ma teadsin, et tegin hea ettevalmistuse ja pidanuks olema kiirem. Ma olin üpris enesekindel, aga samas muretsesin, et kui kaua võiks minna aega, et tagasi õigele tasemele jõuda,» rääkis prantslane.