Roland Poom osaleb uuel hooajal autoralli MM-sarjas

«Tundub päris uskumatu. Aastaid oleme proovinud jõuda JWRC sarja ja täna saame öelda, et oleme juba mõne kuu pärast Rootsi MM rallil stardis. Olen väga tänulik eelkõike Priit Tederile, Tööriistamarketile ja IKH-le selle eest, et nad usuvad minusse ja Keni ning on valmis meiega koos tegema selle suure sammu. Võtame kogu hooaega samm sammult ning üks ralli korraga. Olen kindel, et anname Keniga endast parima kogu hooaja vältel. Kindlasti me ei lähe esimesel aastal JWRC sarja võidu eesmärgiga. See saab olema üks pikk tee, et ennast tõestada, nautida rallisid, koguda kogemusi ja lõpuks näidata, et milleks me võimelised oleme. Saab kindlasti olema väga põnev hooaeg, sest lisaks MM-rallidele sõidame kaasa ka Eesti Autoralli Meistrivõistlustel, kus on meil väga konkreetne eesmärk. Tänan kõiki pöidlahoidjaid ja toetajaid ja luban, et nüüd alles läheb põnevaks,“ sõnas Poom.