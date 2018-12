Karjääri lõpetanud Northugile esitati Facebookis ootamatu pakkumine

Nordellile tuli mõte Northugiga lähemalt tuttavaks saada pärast tema pressikonverentsi, kus suusatäht teatas pisarsilmil karjääri lõpetamisest. Õigemini, neiu on alati suusatajale südamest kaasa elanud, ent nüüd kui Northugi karjäär on läbi, oleks tal ehk ka aega. Sest naistemees ta ju ka on....

«Tegime sõpradega nalja, et kunagi võiks ju Petteriga kohtuda. Ütlesin neile, et küll on kahju, et ta ei tea, kes ma olen! Äkki lahendaksime selle mure?» rääkis Nordell Expressenile.

Nõnda laadis Nordell Facebooki üles pildi, kus kutsubki Northugi kohtama. Postitus on praeguseks saanud üle 1200 «meeldimise» ning seda on jagatud üle 2400 korra. Seejuures on postituse juures märgitud ka Northugi vendade kontod.