Siim-Sander Vene Postimehele: Euroliiga kaalub kõik muu üles

Sellised asjad käivad läbi agendi, kes need asjad ära räägib ja korda ajab. Kui vana klubiga on kõik korras, siis saab alles hakata uue klubiga asju ajama.

Ja kas Gran Canaria maksis selle raha, et sind eelmisest lepingust lahti osta?

Detailidesse laskumata maksin selle summa ise, aga summa polnud teab mis ulmeline.

Hispaanias kehtivad üleminekureeglid juhul, kui mängija peab end lepingust vabaks ostma, on keerulised. Sisuliselt ei saa üks klubi teisele seda raha üle kanda vaid mängija peab end ise vabastama. Hiljem võib uus klubi talle selle kompenseerida. Nii näiteks tasus Barcelonast 222 miljoni euro eest PSG ridadesse siirdunud Neymar ka selle summa otsekui «omast taskust».

Väidetavalt olevat Gran Canaria sind juba kuid jälginud. Kas sulle avaldati ka, miks see samm lõpuks nüüd astuti ja värvata otsustati?

Ma ei tea, kui suur see huvi on täpselt olnud. Agendi käest on ikka aeg-ajalt midagi küsitud, aga ühtegi pakkumist ei tulnud. Ma ei ole ka siin kohapeal nende jutuajamistega nii kaugele jõudnud, et kellegi käest küsida, mis selle taga oli.

Aga eks treener vahetus äsja ja ju nad tundsid, et midagi on meeskonnal puudu ja kuhugi on lisajõudu vaja.

Oli sind mingil määral veenda ka või piisas ainult märksõnast «Euroliiga».

See oli piisav põhjus, mis kaalus enamiku muid argumente üles. Tänapäeva Euroliiga on ikka teistmoodi ja väga kõva sõna. Laias laastus on need ju kaks Euroopa kõige tugevamat liigat: Euroliiga ja Hispaania meistriliiga. Väga palju neid meeskondi ei ole, kus mõlemad koos on.

Täpselt neli: lisaks Gran Canariale veel Saski-Baskonia ning hiiud Madridi Real ja Barcelona.

Mis sinult rolli poolest oodatakse – positsioonilt «kolme» või «nelja» (väikest või suurt äärt – toim)?

Jutu järgi on «kolme» peal mind rohkem vaja, mujal on rohkem katet. Ehk praeguse seisuga peaksin seal hakkama meeskonda aitama, aga kuidas see täpselt välja kujuneb, eks näeme juba mängudes. Trenne polegi aega siin teha, kogu aeg on mängud.

Kanaari saarte klubi eripära on logistilised probleemid. Nagu sa ütlesid, et treenida palju ei saa, muudkui on mängud ja reisimised. Suur osa ajast möödubki vist lennukis?