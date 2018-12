Leclerc: Vormel 1 sari oli minu jaoks alguses päris hirmutav

«Minu jaoks oli algus päris raske. Minu jaoks oli kogu see asi päris hirmutav, pidin nii paljude inimestega järsku suhtlema. Kõik mida ütled, läheb koheselt analüüsimiseks. Seda ei analüüsi mitte ainult sinu mehaanikud vaid väga paljud inimesed,» rääkis Leclerc Motospordile.

«Ma ei tahaks öelda, et ma kartsin seda, aga see oli lihtsalt alguses hirmutav, nagu ma mainisin. Sellega harjub õnneks ära. Vormel 2 sarjas on vaid kaks inimest, kes aitavad sul masinat paremaks saada, F1 on selle jaoks aga meeletu hulk erinevaid inimesi,» rääkis Leclerc.

Lisaks tõi Leclerc välja kõige raskema muutuse vormel 1 ja vormel 2 sarjade vahel: «Kui ma F1 sarjas sõitma hakkasin, siis tundusid sõidud ülimalt pikad. Pärast 20 sõidetud ringi mõtlesin, et mul on veel mõned ringid lõpuni minna ja siis öeldi raadiosse, et 40 ringi veel.»