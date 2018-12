Vene debüüt Euroliiga klubis lükkus lähitulevikku

«Ei oskagi öelda, kuidas see otsus lõpuks kujuneb, et kas «jah» või «ei». Olevat väga kahe vahel. Täna õhtul teen esimese trenni ja eks peale seda treenerid otsustavad,» rääkis Euroliiga klubi Gran Canaria värske täiendus Siim-Sander Vene eile Postimehele. Siiski peab Vene debüüt uues klubis veel ootama, sest ta ei kuulu Canaria Hispaania liiga kohtumises Badalonona Joventuti vastu koosseisu.

Alles neljapäeval Hispaaniasse jõudnud Vene rääkis Postimehele, et tema eesmärk on teenida võimalikult palju mänguaega. « Jutu järgi on «kolme» peal mind rohkem vaja, mujal on rohkem katet. Ehk praeguse seisuga peaksin seal hakkama meeskonda aitama, aga kuidas see täpselt välja kujuneb, eks näeme juba mängudes. Trenne polegi aega siin teha, kogu aeg on mängud,»rääkis ta.