Klavan kompromissitust heitlusest: nii Cagliaris asjad käivad

Klavan alustas kommentaari märkusega, et tema vorm pole pärast vahepealset vigastuspausi veel päris tipus. «Isiklikult usun, et saan veel paremaks minna, aga kõige tähtsam on anda endast kõik meeskonna ja fännide nimel,» rääkis keskkaitsja. «Isegi täna ja eelmisel nädalal AS Roma vastu (lõpuminutitel päästetud 2:2 viik – toim), olid nad erakordsed ja lõid oivalise atmosfääri. Me anname väljakul endast kõik, fännid hindavad seda ja tasuvad meile selle eest tribüünidel.»

Eesti koondise kapten võttis eilse valusa kaotuse kokku: «Peame olema enda üle uhked. Napoli on tugev, kuid me suutsime neile raskusi valmistada ja see on meile juba auasi. Võib-olla oli neil rohkem võimalusi, kuid meiegi lõime neid. Näitasime võimast meeskonnavaimu ja võitlesime iga palli pärast – nii Cagliaris asjad käivad. Muidugi on valus viimastel minutitel kaotada, aga selline jalgpall juba on.»