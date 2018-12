Vettel jälestab elektriautosid

«Ühel hetkel ei ehitata enam neid autosid, millega me oleme üles kasvanud ja sellega tuleb leppida,» sõnas sakslane Auto Motor und Sportile antud intervjuus. «Aga ma ei usu, et elektriautod suudavad maailma probleeme lahendada. Minu arvates on see vale tehnoloogia.»

Kõik see tähendab, et sakslase arvates on F1-sari ilmselgelt kõvem kui elektrivormelite üha populaarsust koguv MM-sari Formula E. «Me tegelema meelelahutusega. See pakub emotsioone,» selgitas neljakordne maailmameister. «Kui ainus asi, mida sa rokk-kontserdil saad, on lasersõu, siis miskit on puudu. Mina käin seal muusikat kuulamas.»