Tokyo olümpiamängude korraldajad astuvad tavatu sammu

Inside the Games kirjutab, et ruumipuudus traditsioonilisel olümpiastaadionil sunnib Tokyo mängude korraldajaid otsima alternatiive. Väidetavalt viiakse tuli pärast avatseremoonial süütamist Yume no Ohashi silla juurde, kus toimuvad ka ronimise, rulasõidu ja 3x3 korvpalli võistlused.