PSG peatreener Tuchel oma meeskonda Manchester Unitedi vastu favoriidiks ei pea

«Manchester Unitedi vastu pole kunagi kerge mängida. Neil on väga suur kogemus Meistrite liigas mängimise koha pealt ja lisaks on alati väga keeruline mängida Old Traffordil. Saab olema raske katsumus,» rääkis Tuchel pärast loosi.

Kui Tuchelile mainiti, et nemad on pigem favoriidid, ei nõustunud sakslane sellega sugugi: «Favoriidid? Ma ei ütleks, et meie favoriidid oleme. Meil ei ole palju kogemusi veerandfinaalides ja poolfinaalides mängides.»