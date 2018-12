Eesti kuulsaim e-sportlane Ropz: minu jaoks on see ikkagi töö

18-aastane Kool on ennast kahe viimase aasta jooksul Saksamaa organisatsiooni Mousesports'i ridades mänginud maailma kõige kõrgemasse tippu ning võitnud nii mõnegi maineka turniiri.

«Selle konkreetse mängu avastasin 3-4 aastat tagasi, aga selle mängu esimeste versioonidega tegin tutvust üle kümne aasta tagasi. Kuigi tavavaatajate jaoks võib tegu olla koleda tapmismänguga, siis minu jaoks oli see pigem lihtsalt lõbus viis aega veeta,» rääkis Kool.

Suured turniirid näevad noorel e-sportlasel välja umbes nii: «Esimestel päevadel tutvume kohaga. Võistlusel on alguses grupi faas, siis me ei mängi vaatajate ees. Veerandfinaalidest alates mängime kuni 10 000 inimese ees suurtes saalides.»

«Aastate pikkune kogemus on see, miks ma nii kaugele jõudnud olen. Vaimne ja füüsiline pool on ajaga tugevaks saanud. Füüsiliselt pean olema valmis tegema hiirega täpseid ning kiireid liigutusi. Lisaks pean suutma valida olukorrale vastavalt sobivat positsiooni,» seletas Kool.