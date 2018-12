Võrkpalli otsepilt: naiste karikafinaalis kohtuvad tiitlikaitsja Tartu ja TalTech

Enne mängu (eelvaade volley.ee):

Balti liiga põhiturniiri üheksanda vooru lõpetas Tartu võistkond seitsme võidu ja kahe kaotusega, Tallinna esindus võitis viis kohtumist. Tartul on turniiritabelis kirjas parimana 22 punkti, TalTechil neljandana 15 punkti. Eesti meistrivõistlustel on Tartu naiskond esimene ja TalTech teine. Omavahel läksid võistkonnad vastamisi 9. novembril Tallinnas, kus 3:1 (18, -20, 23, 17) võidu võttis võõrsil mänginud Emajõelinna võistkond.

Mõlema finalisti jaoks on tee karikafinaalini kulgenud suuremate probleemideta, kui neljas mängus kaotusekibedust ei tuntud. Seejuures loovutas TalTech nii veerandfinaalseerias Famila/Võru Võrkpalliklubile kui poolfinaalseerias linnarivaal Tallinna Ülikoolile vaid ühe geimi. Tartlannad võitsid veerandfinaalis 3:0 ja 3:2 tulemusega Saaremaa ning poolfinaalis kahel korral 3:0 esiliigas palliva Gerardo`s Toys/Neemeco.

TalTech/Tradehouse'i peatreener Marko Mett ootab põnevat finaali ja sõnab, et kõik mängijad saavad võistkonda aidata. «Tartu on tiitlikaitsja ja favoriit. Lisaks headele mõtetele jätkub neil rünnakujõudu ja hea vastuvõtu puhul on koondise sidemängijal mängu laiali harutamisel piisavalt kogemust. Naiste mängule iseloomulikult otsustab palju serv ja vastuvõtt. Meil on karikafinaali kogemusega mängijaid vähem kui ühel käel sõrmi, aga see-eest kolmapäeva õhtuse seisuga kõik rivis ja valmis oma panuse võistkonna heaks andma. Lisandunud on viimastest Balti liiga mängudest eemale jäänud pallurid ning üks kohalik Saare preili. On päevselge, et kaotama me ei lähe. Finaal on finaal, tuleb osata võrkpallipeo atmosfääri nautida ja detsembrikuu üheksandasse ning aasta viimasesse mängu välja panna kõik oma allesjäänud püssirohi,» rääkis Mett.

Tartu Ülikool/Bigbanki peatreener Kristjan Kais rääkis, et naiskond on finaaliks valmis. «TalTechiga oleme sel hooajal pidanud vaid ühe mängu. Karikafinaaliks on neil rivistuses juures kaks Eesti koondise mängijat: Kadi Kullerkann ja Liisel Nelis. Ilmselt on ka Markol endal kõvasti nuputamist, keda platsile saata, samas ka palju varieerimisvõimalusi. Meil on kerge haigustelaine võistkonnast üle käinud, kuid hetkel on peaaegu kõik mängijad terved ja valmis võistkonda aitama,» kommenteeris Kais.

Juhendaja sõnul pani viimane kaotus võistkonda rohkem pingutama. «Pühapäeval Riias saadud Balti liiga kaotus on kindlasti andnud lisamotivatsiooni treeningutel pingutada. Usun et paberil on võistkonnad võrdsed ja nagu sellistel puhkudel ikka, saab määravaks see, kes suudab ennast laupäevaseks mänguks paremini häälestada. Kindlasti on oodata mõlemalt poolt õnnestumisi ja ärakukkumisi, nagu finaalides ikka oleme harjunud nägema. Karikaid on üks ja kaotama Kuressaarde keegi kindlasti ei sõida,» lisas ta.

Vaadates karikavõistluste lähiajalugu, siis viimasel viiel aastal on karikavõiduni jõudnud TalTech (2014, 2015), Kohila Võrkpalliklubi (2013, 2016) ja Tartu Ülikool (2017). Seejuures moodustasid 2014.-2016. aastal finaalpaari just TTÜ ja Kohila, enne seda, 2013. aastal mängis Kohila finaalis Tartu Ülikooliga, eelmisel aastal kohtus Tartu Ülikool finaalis Tallinna Ülikooliga. 2010.-2012. aastal valitses karikavõistlusi Viljandi Metall, 2008.-2009. aastal GMP ja 2006.-2007. aastal Viimsi VK Milstrand/EBS.