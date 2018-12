NBA klubi tegi naismänedžeri ametisse nimetamisega ajalugu

«Kogemused on mulle näidanud, et võidukate võistkondade ja tipptasemel võistkonnakultuuri ülesehitamine ei sõltu soost. See, et saan töötada linnas, millest on saanud mu kodu, ning organisatsioonis, mis on täis võimekaid inimesi, on suurepärane,» vahendab BBC Krauskopfi kommentaari.