Ujumise otsepilt: Eesti tippujujad heitlevad medalite nimel

Enne võistlust:

Eesti meistrivõistlustel on stardis palju Eesti tippujujaid, kirjutab ujumisliidu kodulehekülg. Maria Romanjuk, Martin Allikvee, Daniel Zaitsev, Kregor Zirk ja Margaret Markvardt, kes tulid just maailmameistrivõistlustelt, on stardis ka Eesti meistrivõistlustel. Lisaks neile on kodumaal stardis ka USAs elav ja õppiv Kertu Ly Alnek.