Lionel Messi sai viienda kuldse saapa ja liikus sellega Ronaldost mööda

Messi võidetud kuldne saabas tähendab seda, et nüüd on ta selles arvestuses taas ainuliider, kuna Ronaldol on kokku võidetud kuldseid jalgpallisaapaid neli.

«Tegelik tõde on see, et kui ma kunagi jalgpalli mängima hakkasin, ei olnud mul aimugi, et nii kaugele jõuda võin. Unistasin professionaalsel tasemel mängimisest ja nautisin õnnestumisi. Ma armastan seda mängu, aga ma ei uskunud, et suudan nii kaugele jõuda,» lausus Messi auhinda vastu võttes.