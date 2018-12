Vene tegi Euroliigas Gran Canaria eest kaotusmängus debüüdi

Avaveerandajal suutis Gran Canaria meeskond näidata head mängu ning veerandaja lõpuks juhiti Baskonia meeskonna ees 27:22. Teisel veerandajal tuli aga Gran Canaria meeskonnal täielik mõõn ning veerandaeg kaotati seisuga 8:19, mis tähendas, et poolajaks oli Baskonia kohtumist juhtimas 41:35.

Üheksa võitu järjest teeninud Fenerbahce on 12 võidu ja ühe kaotusega jätkuvalt Euroliiga liider. CSKA langes kümne võidu ja kolme kaotusega kolmandaks. CSKA-st tõusis mööda Real Madrid kellel on kirjas kümme võitu ja kaks kaotust. Gran Canaria on liigas 12. kohal viie võidu ja kaheksa kaotusega.