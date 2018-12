Liiga agar kommunikatsioonispetsialist paljastas Manchester Unitedi uue peatreeneri nime

Unitedi kodulehele ilmus eile õhtul video, kus meenutati Solskjaeri väravat legendaarses 1999. aasta Meistrite liiga finaalis, kus United alistas kahest üleminutite väravast 2:1 Müncheni Bayerni. Video all ilutses tekst: «Solskjaerist saab meie ajutine peatreener 20 hooaega pärast SEDA Camp Noul löödud väravat …»

Solskjaeri Unitedi etteotsa siirdumist kinnitas näiliselt ka Norra peaminister Erna Solberg, kes säutsus: «Suur päev Norra jalgpallile. Palju õnne Punaste kuradite haldamisel.» Ka see postitus on nüüdseks kustutatud.

Solskjaer on praegu ametis Molde meeskonna peatreenerina, kuid Norra liiga hooaeg on lõppenud ja see algab taas märtsist. Tõenäoliselt soovib United ajutise peatreeneri paika panna siiski enda hooaja lõpuni, suve alguseni ja siis leida positsioonile pikemaajalisem täitja.