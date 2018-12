Ragista ajusid Eesti jalgpalli mälumängu meistrivõistluste küsimustega!

VASTUS: Independiente

36. Fotol on kujutatud 1871. aastal toimunud sündmuse tagajärgi – linn on varemetes. 126 aastat hiljem nimetati selle sündmuse järgi üks jalgpalliklubi, kus 25 kohtumist on pidanud ka endine Eesti jalgpallikoondislane. Mis sündmus või klubi? [2 punkti]

FOTO: Kuvatõmmis

VASTUS: Chicago Fire (Suur Chicago tulekahju)

37. Mida kujutab alljärgnev tabel? [2 punkti]

FOTO: Kuvatõmmis

VASTUS: Inglismaa jalgpallimeistrite treenerite rahvused

38. Küsime ühte sõna, mis pärineb sanskriti keelest ja tähendab «teadmiste kandjat» või «õpetatud meest». Eesti keele seletava sõnaraamatu kohaselt on tegu õpetatud braahmani tiitliga Indias. Esiti kutsuti nii inimest, kes viis läbi religioosseid tseremooniaid või andis nõu kuningale. Tänapäeval on tegemist avaliku intellektuaaliga, kes mängib hoiakute kujundamisel ja ideede levikus märkimisväärset rolli. Näiteks Josef Joffe väidab, et varasemad näited Euroopa kultuuriruumis olid Karl Marx ja Mark Twain. Mis sõna? (Kirjutada võib nii eesti kui ka inglise keeles.) [2 punkti]

VASTUS: Pandit/pundit

39. Fotol on 1951. aastal võimule tulnud monarh, kes oli troonil kuni surmani 1993. aastal. Tema nime kannab maailma vahest üks kurikuulsamaid staadioneid. Mis on staadioni/monarhi nimi? Kellele see ei meenu, võib vastata ka staadioni eelmise nime, mis on ilmselt suupärasem ja tuntum. Vihjeks üks kuupäev: 13.10.2016. [2 punkti]

FOTO: Kuvatõmmis

VASTUS: Kuningas Baudouini staadion/ Heyseli staadion, Brüsselis

40. Kuulete rääkimas kolme Eesti rahvuskoondislast. Kes räägivad? [3 õiget 2 punkti; 2 õiget 1 punkt]

VASTUS: Rauno Sappinen, Getter Laar, Ken Kallaste

41. Näete Guido Reni 17. sajandi alguses valminud maali «X ja Hippomenes». Tegemist on kuulsa stseeniga, kus Hippomenes võidab omavahelise võidujooksu nii, et viskab teele õunu, mille X üles korjab. Hiljem nad abielluvad ja Zeus muudab nad Kybele templis seksimise pärast lõvideks. Küsitava nime kannab ka üks Euroopa tippliigas mängiv klubi, kes oma riigi meistriks pole kunagi tulnud, aga mullu saadi tubli 7. koht ja korra on võidetud ka karikavõistlused. Klubi kutsutakse «provintsiklubide kuningannaks», sest mitte-suurlinna klubidest on suudetud kõrgliigas püsida kõige kauem (58 hooaega). Mis klubi või tegelane? [2 punkti]

FOTO: Kuvatõmmis

VASTUS: Atalanta

42. Paljud tunnevad kindlasti ära 2010. aasta MM-i ametliku palli Adidas Jabulani. Pallil on kasutatud 11 värvi. Sellele on toodud mitmeid põhjuseid: turniir vältas 11. juunist 11. juulini, platsil on ühe meeskonna eest tavaliselt 11 mängijat. Mis on aga keskne sümboolne põhjus, miks on Jabulanil 11 värvi? [2 punkti; õigeks loeme kaks erinevat vastust]

Jabulani, 2010 MMi ametlik mängupall. FOTO: JOE KLAMAR/AFP/Scanpix

VASTUS: Lõuna-Aafrika Vabariigis on 11 ametlikku riigikeelt / LAV-i 11 piirkonda

43. Pink Floydil on omajagu kuulsaid palasid. Jalgpallisõpradele vahest üks huvitavamaid on 1971. aasta «Fearless», milles on kasutatud ka ühte heli, mida eestlased on viimastel aastatel käinud ka oma kõrvaga varasemast rohkem kuulamas. Mis heli on loosse lisatud? [2 punkti]

VASTUS: Anfieldi publik laulmas YNWA